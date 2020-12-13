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Легковушка столкнулась с автобусом в Минске, водитель сбежал

13.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. ДТП случилось вечером субботы: автомобиль Opel столкнулся с автобусом, подробности рассказали в ГАИ УВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, машина ехала по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Голубева, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции: автомобиль въехал в ехавший впереди автобус "МАЗ". Как рассказали пассажиры автобуса, в автомобиле было четыре человека – женщина и трое мужчин, однако когда на место ДТП прибыли инспекторы, мужчины, который предположительно был за рулем в момент аварии, на месте не было.

В результате столкновения пассажиры и водитель автобуса не пострадали, пассажиров авто доставили в больницу для обследования. 

В ГАИ напомнили, что за оставление места ДТП к водителю могут быть применены меры административной (штраф в размере от 5 до 25 БВ или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет) и уголовной ответственности (в случае невыполнения требований об оказании помощи пострадавшему – за оставление человека в опасности, санкция статьи предусматривает арест или ограничение свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа).

 
Теги: Минск
 
 
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Когда на место ДТП прибыли инспекторы, мужчины, который предположительно был за рулем в момент аварии, на месте не было.
 
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