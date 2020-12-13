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Восемь человек пострадали при протестах в Вашингтоне
13.12.2020 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек - Sputnik. Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в ходе переросших в столкновения протестных акций в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на пожарную службу.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. По последним данным, правоохранительные органы задержали 23 человек, шесть из них обвиняются в нападении на полицию.
Как заявил официальный представитель противопожарной службы Даг Бушанан, после акций протеста двое полицейских были госпитализированы с незначительными ранениями, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе принадлежали протестующие с ножевыми ранениями, не сообщается.
Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.
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Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов.
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