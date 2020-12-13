ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Восемь человек пострадали при протестах в Вашингтоне

13.12.2020 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в ходе переросших в столкновения протестных акций в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на пожарную службу.

© REUTERS / JONATHAN ERNST
Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов выборов

Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. По последним данным, правоохранительные органы задержали 23 человек, шесть из них обвиняются в нападении на полицию.

Как заявил официальный представитель противопожарной службы Даг Бушанан, после акций протеста двое полицейских были госпитализированы с незначительными ранениями, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе принадлежали протестующие с ножевыми ранениями, не сообщается.

Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Легковушка столкнулась с автобусом в Минске, водитель сбежал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика