Восемь человек пострадали при протестах в Вашингтоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в ходе переросших в столкновения протестных акций в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на пожарную службу.

Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. По последним данным, правоохранительные органы задержали 23 человек, шесть из них обвиняются в нападении на полицию.

Как заявил официальный представитель противопожарной службы Даг Бушанан, после акций протеста двое полицейских были госпитализированы с незначительными ранениями, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе принадлежали протестующие с ножевыми ранениями, не сообщается.

Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.