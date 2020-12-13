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Авто вылетело с моста в Могилеве
Источник материала: БTВ Могилеве водитель также оставила место ДТП. Около полуночи 29-летняя могилевчанка не справилась с управлением. BMW вылетел с моста, врезался в ограждение путепровода и оказался на рельсах. Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. По результатам медосвидетельствования, у водителя в крови оказалось 1,3 промилле алкоголя.
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В Могилеве водитель также оставила место ДТП. Около полуночи 29-летняя могилевчанка не справилась с управлением. BMW вылетел с моста, врезался в ограждение...
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