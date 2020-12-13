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Авто вылетело с моста в Могилеве

13.12.2020 13:11 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Могилеве водитель также оставила место ДТП. Около полуночи 29-летняя могилевчанка не справилась с управлением. BMW вылетел с моста, врезался в ограждение путепровода и оказался на рельсах. Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. По результатам медосвидетельствования, у водителя в крови оказалось 1,3 промилле алкоголя.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве водитель также оставила место ДТП. Около полуночи 29-летняя могилевчанка не справилась с управлением. BMW вылетел с моста, врезался в ограждение...
 
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