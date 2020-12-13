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Наезд на велосипедиста в Минском районе
Источник материала: БTСразу несколько серьезных ДТП произошло за сутки в Беларуси. В Минском районе насмерть сбили велосипедиста. Вводился план "Перехват". ДТП произошло на автодороге Минск - Молодечно - Нарочь. Водитель наехал на мужчину и скрылся, бросив авто в поле в нескольких километрах от места аварии. Правоохранители вышли на 35-летнего жителя Молодечно, его причастность к аварии проверяется. Сбитый мужчина от полученных травм скончался.
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Сразу несколько серьезных ДТП произошло за сутки в Беларуси. В Минском районе насмерть сбили велосипедиста. Вводился план "Перехват". ДТП произошло на автодороге ...
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