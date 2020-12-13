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Машина вылетела с моста в Могилеве – водитель была пьяна

13.12.2020 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 13 дек - Sputnik. Легковой автомобиль марки BMW вылетел с моста в Могилеве и упал на рельсы, подробности ДТП рассказали в МВД Беларуси.

© Photo : ГАИ УВД Мингорисполкома
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Поздно ночью, без пяти 12, 23 летняя жительница Могилева, ехавшая на BMW-530 по проспекту Димитрова, не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода, машина вылетела за пределы моста и упала на рельсы.

Водитель вместе с 30-летней пассажиркой с места ДТП скрылись, однако позднее обратились за медицинской помощью. Врачам они сказали, что получили бытовые травмы, однако инспекторы ГАИ выяснили, что они находились в машине во время происшествия. 

Медосвидетельствование показало, что водитель была пьяна (1,3 промилле).

На молодую женщину составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это не первое ее правонарушение по линии ГАИ.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Водитель вместе с 30-летней пассажиркой с места ДТП скрылись, однако позднее обратились за медицинской помощью.
 
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