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В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из Maybach
Источник материала: Tut.by
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль Maybach, из окна которого неизвестные открыли стрельбу. Об этом
«Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы», —
Он также уточнил, что автомобиль оформлен на столичного бизнесмена. «Владелец машины, из которой велась стрельба, установлен. По предварительным данным, автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется», — отметил источник.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по данному факту начали проверку. Звонок на пульт дежурного поступил в 19.45. «Поступило сообщение о хлопках из проезжающего по Тверской улице автомобиля», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что по указанным очевидцами приметам разыскивается автомобиль, а также устроившие стрельбу. Данных о пострадавших не поступало.
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Звонок на пульт дежурного поступил в 19.45.
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