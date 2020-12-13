В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из Maybach

Источник материала: Tut.by

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль Maybach, из окна которого неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Геннадий Можейко

«Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Он также уточнил, что автомобиль оформлен на столичного бизнесмена. «Владелец машины, из которой велась стрельба, установлен. По предварительным данным, автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется», — отметил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по данному факту начали проверку. Звонок на пульт дежурного поступил в 19.45. «Поступило сообщение о хлопках из проезжающего по Тверской улице автомобиля», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по указанным очевидцами приметам разыскивается автомобиль, а также устроившие стрельбу. Данных о пострадавших не поступало.