Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек -Sputnik. Впервые за почти 130 дней протестов в Минске не отключили интернет в воскресенье и не закрыли метро, сегодня четвертые выходные подряд оппозиция осваивает новый формат уличных протестов - дворовые марши.

Как ранее сообщалось, после 9 августа каждое воскресенье, примерно около полудня в Минске пропадал на несколько часов мобильный интернет. Кроме этого, "в целях безопасности" закрывали центральные станции метрополитена. Было несколько воскресений, когда почти полдня были закрыты до 15 станций минской подземки.

Протесты снова во дворах

Формат протеста минчане сменила примерно месяц, и вместо общего марша, который стартовал прежде на центральных улицах и проспектах, противники действующей власти организовывают митинги в собственных дворах, чтобы "усложнить работу силовикам" и избежать задержаний. Не смотря на это, милиция и ОМОН работают в прежнем формате - они несут службу в усиленном режиме.

Уже с утра в разных районах Минска вдоль дорог была "припаркована" милицейская спецтехника автозаки и микроавтобусы. Милиция также сменила тактику - четвертое воскресенье подряд ни "прочесывают" дворы, где собираются "протестные соседи". Как и во время предыдущих протестных акций оппозиции, бойцы ОМОНа и сотрудники милиции препятствовали попыткам протестующих объединиться в микрорайонах Минска для проведения локальных протестных шествий, в том числе производили задержания.

Более 300 задержанных

По информации ГУВД Мингорисполкома, сегодня в ходе протестных акций в столице было задержано более 300 человек. А всего правоохранители насчитали около 800 минчан, вышедших на протесты, при себе у них была незарегистрированная символика.

Как уточнили в столичной милиции, участники несанкционированных мероприятий были предупреждены о том, что их действия противоправны.

"Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны" - рассказал официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

В Беларуси уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям. Силовики около месяца назад заявили, что акции пошли на спад по массовости, но заметно радикализировались. Тем не менее, каждое воскресенье целом по стране каждое воскресенье задерживают сотни участников протестных акций.

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