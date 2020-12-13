Милиция задержала в Минске более 300 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Сотрудники милиции за нарушение административного законодательства задержало в Минске в воскресенье более 300 человек, сообщили в ГУВД белорусской столицы.

По данным милиции, сегодня, 13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан, общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой.

В ГУВД отметили, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий.

"Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны" - подчеркнул официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Он добавил, что задерживались сегодня участники протестов по двум статьям - ст.23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

"Милиция продолжает работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности", - добавил Лашкевич.

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