ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция задержала в Минске более 300 человек

14.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Сотрудники милиции за нарушение административного законодательства задержало в Минске в воскресенье более 300 человек, сообщили в ГУВД белорусской столицы.

По данным милиции, сегодня, 13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан, общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой.

YouTube / Sputnik Беларусь
Минск в день протеста: впервые с работающим интернетом и открытым метро

В ГУВД отметили, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий.

"Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны" - подчеркнул официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Он добавил, что задерживались сегодня участники протестов по двум статьям - ст.23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

"Милиция продолжает работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности", - добавил Лашкевич.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ГУВД Миногорисполкома, многие из задержанных ранее привлекались к ответственности за уличные акции.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД опровергло информацию о массовом задержании школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика