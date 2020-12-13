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МВД опровергло информацию о массовом задержании школьников
14.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. МВД рассказало подробности о так называемом "массовом задержании" школьников в Смолевичах, подробности сообщила пресс-служба ведомства.
По информации ряда СМИ, в городе был задержан чуть ли не весь одиннадцатый класс одной из местных школ. Подростки, как передают СМИ, оказались за решеткой.
Милиция подтвердила тот факт, что 11-классники были доставлены в РОВД для разбирательств.
"Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть", - уточнили в МВД.
Там рассказали, что когда правоохранители выяснили все детали, то перед подростками извинились за причиненные неудобства и отпустили.
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Подростков действительно доставили в Смолевичский РОВД, но правоохранители перед ними извинились и отпустили.
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