МВД опровергло информацию о массовом задержании школьников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек – Sputnik. МВД рассказало подробности о так называемом "массовом задержании" школьников в Смолевичах, подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ряда СМИ, в городе был задержан чуть ли не весь одиннадцатый класс одной из местных школ. Подростки, как передают СМИ, оказались за решеткой.

Милиция подтвердила тот факт, что 11-классники были доставлены в РОВД для разбирательств.

"Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть", - уточнили в МВД.

Там рассказали, что когда правоохранители выяснили все детали, то перед подростками извинились за причиненные неудобства и отпустили.

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