Бросил умирать на МКАД: установлена личность погибшего велосипедиста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек Sputnik. Правоохранительные органы установили личность погибшего велосипедиста возле МКАД-2, возбуждено уголовное дело.

Накануне на 32-м километре автодороги Р28 "Минск-Молодечно-Нарочь" произошло смертельное ДТП - погиб велосипедист, а водитель автомобиля сбежал с места аварии.

"Установлено, что погибшим велосипедистом является 47-летний мужчина, проживавший в деревне Щербины Минского района", - сообщили Sputnik в воскресенье в МВД.

Установлен и подозреваемый в совершении смертельного ДТП, который, по предварительной информации скрылся с места аварии.

В МВД отметили, что по факту нарушения ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым признан 35-летний житель Молодечно, который сейчас находится в ИВС, уточнили в министерстве.

По предварительной информации, после ДТП он бросил свой автомобиль в поле и на такси попытался скрыться. Его задержали инспекторы ГАИ во время "Перехвата". По результатам медосвидетельствования мужчина был пьян, сообщили в МВД.

У задержанного нет водительских прав, и он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также за имущественные преступления.

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