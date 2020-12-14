ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ушел из жизни автор легендарных шпионских романов

14.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Британский писатель Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, говорится в сообщении его издательского агентства Curtis Brown.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

"Мы скорбим вместе с его четырьмя сыновьями, их семьями и его женой Джейн. Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия", - заявил агент писателя Джонни Геллера.

Настоящее имя писателя Дэвид Корнуэлл. Родился в Пуле в Англии в 1931 году. После службы в армии поступил в Оксфорд. Прекрасное знание иностранных языков позволили сделать ему карьеру вначале в качестве преподавателя Итонского колледжа.

Джон ле Карре в разные годы успел посотрудничать с МИ5 и МИ6, а также поработать под дипломатическим прикрытием в Западной Европе, но затем сделал ставку на карьере писателя, что и принесло ему всемирную известность.

На русский язык переведены такие его бестселлеры, как "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и другие.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опыт службы в британской разведке помог сочинителю романов добиться известности, а его произведения не только переводились на различные языки, в том числе, и...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из Maybach
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика