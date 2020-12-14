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В Ушачском районе компания отправилась на ночную зимнюю рыбалку. Один мужчина утонул

14.12.2020 09:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 декабря на озере Люкташ возле деревни Урбаново Ушачского района, сообщает газета «Патрыёт».

Компания из четырех жителей Ушачей поехала на озеро Люкташ на ночную зимнюю рыбалку. Двое мужчин провалились в воду. Один из них смог выбраться на лед, а затем с помощью спасателей — на берег. Однако его 36-летний товарищ утонул.

По информации издания, это уже третья жертва тонкого льда в Витебской области. В начале декабря один рыбак утонул на озере Сосно в Городокском районе, второй — в Россонском районе.

МЧС напоминает: лед на водоемах еще очень непрочен. Ежегодно он становится причиной гибели людей. Среди погибших чаще всего дети и рыбаки.

Безопасным называют лед толщиной не менее 20 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже непрочный. Не стоит проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой. Кроме того, необходимо правильно экипироваться, отправляясь на зимнюю рыбалку. Возьмите с собой хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет.

 
 
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Это уже третья жертва тонкого льда в Витебской области. В начале декабря один рыбак утонул на озере Сосно в Городокском районе, второй - в Россонском районе.
 
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