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В Ушачском районе компания отправилась на ночную зимнюю рыбалку. Один мужчина утонул
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 декабря на озере Люкташ возле деревни Урбаново Ушачского района,
Компания из четырех жителей Ушачей поехала на озеро Люкташ на ночную зимнюю рыбалку. Двое мужчин провалились в воду. Один из них смог выбраться на лед, а затем с помощью спасателей — на берег. Однако его 36-летний товарищ утонул.
По информации издания, это уже третья жертва тонкого льда в Витебской области. В начале декабря один рыбак
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Это уже третья жертва тонкого льда в Витебской области. В начале декабря один рыбак утонул на озере Сосно в Городокском районе, второй - в Россонском районе.
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