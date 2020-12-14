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Следователи раскрыли двойное убийство и поджог в Витебской области

14.12.2020 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. На месте пожара в деревне Боровка Витебской области 24 июня текущего года спасатели обнаружили тела двух погибших. По данному факту было заведено уголовное дело, подробности о его расследовании рассказали в Следственном комитете.

© Photo : УВД Миноблисполкома
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Как было установлено позднее, накануне компания из трех мужчин устроила в доме застолье. Внезапно возник конфликт, в результате которого 28-летний мужчина ударил ножом 66-летнего знакомого. Потерпевший остался лежать на полу, а участники застолья заснули.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый несколько раз поджигал предметы в доме, пока не устроил пожар. При этом третий участник застолья оставался в доме и спал. Когда огонь разгорелся, мужчина прибежал к соседям и попросил вызвать спасателей.

Как установила экспертиза, один из мужчин скончался от ножевого ранения, другой – отравился угарным газом. Кроме убийства и попытки скрыть преступление, обвиняемому предстоит отвечать и за кражи. Хищения, как удалось установить во время расследования, мужчина совершил накануне в домах односельчан. С момента задержания обвиняемый помещен под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы скрыть преступление, подозреваемый несколько раз поджигал предметы в доме, пока не устроил пожар.
 
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