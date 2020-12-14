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МВД рассказало, сколько человек задержали по стране за воскресенье
14.12.2020 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек - Sputnik. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси 13 декабря был задержан 271 человек, сообщает МВД.
В ведомстве полагают, что число протестующих продолжает снижаться: по подсчетам правоохранителей, в общей сложности по стране на улицы вышло около одной тысячи человек.
"13 декабря МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 271 человек", - уточнили в пресс-службе.
Последует
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Несанкционированные акции прошли по разным городам Беларуси - преимущественно во дворах, под подсчетам ведомства, участие в них приняли около тысячи человек.
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