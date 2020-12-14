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Контрабандный хамон к празднику: в Бресте задержана фура с деликатесами
14.12.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии сыра и мясных изделий иностранного производства, сообщили в ГТК Беларуси.
По предварительной информации, стоимость двух тонн сыра и хамона, задержанных на таможне, оставляет свыше 100 тысяч рублей.
"Фура, которая въезжала в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи", везла составляющие технологического оборудования для свиноводства. Груз ехал из Дании в Россию", – рассказали Sputnik в понедельник в ГТК.
При проведении таможенных операций было установлено, что помимо заявленного товара в грузовом отсеке находились продукты питания иностранного производства.
Таможней проводятся проверочные мероприятия по факту, по результатам которых будет дана оценка в соответствии с законодательством.
Как пояснили Sputnik на таможне, в настоящее время конфискованные деликатесы находятся на хранении. "Если экспертиза признает, что товар надлежащего качества, то хамон и сыр поступит в продажу в белорусские магазины", – сказали таможенники.
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Если экспертиза решит, что хамон и сыр соответствующего качества, то две тонны деликатесов могут поступить в продажу.
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