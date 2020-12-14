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Станцию метро "синей" ветки временно закрывали в Минске

14.12.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Станцию метро "Площадь Ленина" временно закрыли в Минске, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"На вход и выход закрыт вестибюль 2-й станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного метрополитена закрытие станции объяснили обеспечением безопасности и принесли извинения за неудобства: над станцией метро в это время минчане собираются на ставший традиционным по понедельникам марш пенсионеров.

В 15:07 пресс-служба Метрополитена сообщила, что "Площадь Ленина" открыта для пассажиров. Закрыта станция была 27 минут.

Напомним, что в минувшее воскресенье впервые за четыре месяца протестов в Минске не закрывали метро: белорусы организовали акции в собственных дворах.

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Теги: Минск
 
 
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В минувшее воскресенье впервые за четыре месяца протестов в столице не закрывали метро: противники действующей власти организовали акции в собственных дворах.
 
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