Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Станцию метро "Площадь Ленина" временно закрыли в Минске, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"На вход и выход закрыт вестибюль 2-й станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного метрополитена закрытие станции объяснили обеспечением безопасности и принесли извинения за неудобства: над станцией метро в это время минчане собираются на ставший традиционным по понедельникам марш пенсионеров.

В 15:07 пресс-служба Метрополитена сообщила, что "Площадь Ленина" открыта для пассажиров. Закрыта станция была 27 минут.

Напомним, что в минувшее воскресенье впервые за четыре месяца протестов в Минске не закрывали метро : белорусы организовали акции в собственных дворах.

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