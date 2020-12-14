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Google не работает: глобальный сбой произошел в работе сервисов поисковика

14.12.2020 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Сбои по всему миру, в том числе и в Беларуси, наблюдаются в понедельник, 14 декабря, у некоторых сервисов американской компании Google.

© Sputnik
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В частности, не работает гугл-почта Gmail, облако Google Drive, сервис Google Docs и YouTube. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500 (Internal Server Error, внутренняя ошибка сервера – Sputnik).

Глобальный сбой в Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в России, в Южной Америке, на восточном побережье США.

Согласно данным сайта Downdetector, анализирующем сбои и отключения в режиме реального времени, на 15:00 сервисы не работали в Великобритании, Нидерландах, Италии, Польше, России, Украине, Беларуси, США, Японии, Бразилии, Австралии.

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Теги: Минск
 
 
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