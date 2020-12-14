Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек - Sputnik. Суд отказал в удовлетворении исков о восстановлении на работе сотрудников ОАО "Беларуськалий", участвовавших в незаконной забастовке, сообщили в прокуратуре Минской области.

Минский областной суд признал забастовку, которую провели 17-18 августа ряд рабочих ОАО "Беларуськалий", недействительной. Тогда они требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы. После этого за прогулы руководство "Беларуськалия" уволило около 50 рабочих. Данное решение уволенные шахтеры начали обжаловать через суды.

Это был первый в истории современной Беларуси суд о забастовке на предприятии.

"С учетом мнения прокурора суд Солигорского района отказал в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе трех бывших работников предприятия о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда", – сообщили Sputnik в областной прокуратуре.

Там пояснили, что иски были поданы независимым профсоюзом горняков. Они касались восстановления на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в интересах трех членов профсоюза, которые приняли участие в забастовке в августе-сентябре 2020 года.

Судом было установлено, что приказами нанимателя электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик второго рудоуправления "Беларуськалия" уволены на основании Трудового кодекса за прогулы в августе-сентябре 2020 года без уважительных причин.

"Эти сотрудники предприятия не вышли на работу, поскольку участвовали в забастовке по решению стачечного комитета. Других сведений и документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия на работе, истец суду не представил", – отметили в областной прокуратуре.

Там также заявили, что в ходе судебного разбирательства было определено, что забастовка проведена с явными нарушениями трудового законодательства.

"Выдвинутые данными работниками требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. Во всех случаях наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно", – уточнили в прокуратуре.

Решения суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минский областной суд.