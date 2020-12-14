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Криминальный авторитет задержан в Минске за поджог двери
14.12.2020 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске криминального авторитета, который в отместку поджег дверь квартиры знакомого, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Photo : МВД РБ
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По информации министерства, инцидент произошел еще в октябре – в правоохранительные органы обратился 46-летний минчанин, заявивший о совершении поджога. Тогда сильного пожара удалось избежать благодаря соседям, которые потушили огонь.
"Оперативники установили, что к преступлению причастен 44-летний минчанин, проживавший недалеко от дома заявителя. Мужчин связывала общая тема – наркотики. Выяснилось, что потерпевший накануне взял в займы деньги на покупку "дозы", а долг не вернул", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что гражданин купил в магазине жидкость для розжига мангалов, облил ею дверь знакомого и поджег.
В отношении задержанного, который ранее был неоднократно судим и в прошлом имел статус криминального авторитета, возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.
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В отношении задержанного, который ранее был неоднократно судим и в прошлом имел статус криминального авторитета, возбудили уголовное дело.
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