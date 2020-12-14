ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Криминальный авторитет задержан в Минске за поджог двери

14.12.2020 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске криминального авторитета, который в отместку поджег дверь квартиры знакомого, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Photo : МВД РБ
Угрожали расправой: ГУБОПиК задержал под Гомелем криминальную троицу

По информации министерства, инцидент произошел еще в октябре – в правоохранительные органы обратился 46-летний минчанин, заявивший о совершении поджога. Тогда сильного пожара удалось избежать благодаря соседям, которые потушили огонь.

"Оперативники установили, что к преступлению причастен 44-летний минчанин, проживавший недалеко от дома заявителя. Мужчин связывала общая тема – наркотики. Выяснилось, что потерпевший накануне взял в займы деньги на покупку "дозы", а долг не вернул", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что гражданин купил в магазине жидкость для розжига мангалов, облил ею дверь знакомого и поджег.

В отношении задержанного, который ранее был неоднократно судим и в прошлом имел статус криминального авторитета, возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении задержанного, который ранее был неоднократно судим и в прошлом имел статус криминального авторитета, возбудили уголовное дело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пятнадцать машин столкнулись на трассе М5 – как это вышло?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика