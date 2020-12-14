В Браславском районе утонул рыбак. Мужчина шел по тонкому льду

Источник материала: Tut.by

Житель Минска 12 декабря утонул на рыбалке на озере Снуды возле деревни Красногорка Браславского района, сообщает «Браслаўская звязда».





Очевидцы рассказали, что мужчина провалился под лед, когда шел по озеру. Это случилось в 300 метрах от берега.

Тело мужчины из полыньи достали спасатели. Погибший — 45-летний минчанин.

Ледяной покров на озере Снуды около берега составляет около 7 см, на месте происшествия — около 3 см. Безопасным считается лед толщиной не менее 20 см.

Это уже четвертая жертва тонкого льда в Витебской области. В декабре один рыбак утонул в Городокском районе , второй — в Россонском районе, третий — в Ушачском районе .