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В Браславском районе утонул рыбак. Мужчина шел по тонкому льду
Источник материала: Tut.by
Житель Минска 12 декабря утонул на рыбалке на озере Снуды возле деревни Красногорка Браславского района,
Очевидцы рассказали, что мужчина провалился под лед, когда шел по озеру. Это случилось в 300 метрах от берега.
Тело мужчины из полыньи достали спасатели. Погибший — 45-летний минчанин.
Ледяной покров на озере Снуды около берега составляет около 7 см, на месте происшествия — около 3 см. Безопасным считается лед толщиной не менее 20 см.
Это уже четвертая жертва тонкого льда в Витебской области. В декабре один рыбак утонул
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Очевидцы рассказали, что мужчина провалился под лед, когда шел по озеру. Это случилось в 300 метрах от берега.
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