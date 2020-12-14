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Компания Google назвала причину масштабного сбоя в работе сервисов

15.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Американская компания Google назвала причины сбоя в работе своих сервисов – он произошел из-за проблем с внутренних хранилищем.

© Pixabay
Компания Google восстановила работу всех сервисов

В понедельник 14 декабря пользователи в некоторых странах начали сообщать о том, что перестали функционировать поисковик Google, почта Gmail, а также видеохостинг YouTube. Сервисы не работали в Великобритании, Нидерландах, Италии, Польше, России, Украине, Беларуси, США, Японии, Бразилии, Австралии.

"Из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", – сказали в Google.

Там также уточнили, что в настоящее время все неполадки устранены, и все системы работают в нормальном режиме.

В компании принесли  извинения пользователям за произошедшее и заверили, что специалисты занимаются тем, чтобы впоследствии подобные сбои не повторялись.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время все неполадки специалистами Google устранены, и все системы работают в нормальном режиме.
 
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