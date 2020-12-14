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Компания Google назвала причину масштабного сбоя в работе сервисов
15.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Американская компания Google назвала причины сбоя в работе своих сервисов – он произошел из-за проблем с внутренних хранилищем.
В понедельник 14 декабря пользователи в некоторых странах
"Из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", – сказали в Google.
Там также уточнили, что в настоящее время все неполадки
В компании принесли извинения пользователям за произошедшее и заверили, что специалисты занимаются тем, чтобы впоследствии подобные сбои не повторялись.
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В настоящее время все неполадки специалистами Google устранены, и все системы работают в нормальном режиме.
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