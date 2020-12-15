Возвращался с поминок - и упал с моста в реку. В Лунинецком районе утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

66-летний мужчина утонул в Лунинецком районе, сообщает «Лунинец.online» со ссылкой на районную организацию ОСВОД.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

9 декабря в деревне Вичин мужчина вместе с женой возвращался с поминок. На мосту через реку Цна он оступился и ушел под воду.

Жена позвала на помощь односельчан, однако спасти мужа не удалось.