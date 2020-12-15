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Возвращался с поминок - и упал с моста в реку. В Лунинецком районе утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
66-летний мужчина утонул в Лунинецком районе, сообщает
9 декабря в деревне Вичин мужчина вместе с женой возвращался с поминок. На мосту через реку Цна он оступился и ушел под воду.
Жена позвала на помощь односельчан, однако спасти мужа не удалось.
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Мужчина упал в воду, спасти его не успели.
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