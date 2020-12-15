Пожар в доме престарелых в Башкирии: все 11 погибших опознаны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек - Sputnik. Погибшие при пожаре в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата и еще три человека, которых она эвакуировала через окно. Один из спасенных госпитализирован.

"Все погибшие опознаны", - сообщили журналистам в правоохранительных органах Башкирии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для выяснения ситуации, которая случилась в дом престарелых, создан оперативный штаб, в него вошло руководство республики, представители правоохранительных органов.

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал в Абзелиловский район республики, он возглавляет оперативный штаб и проведет заседание Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, площадь пожара составила 72 кв. м - это общая площадь дома, в котором располагался пансионат.

Информация о пожаре в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии поступила в 00:53 (по московскому времени). На момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное строение уже полностью горело. В 04:00 пожар был ликвидирован. При тушении обнаружены тела 11 погибших. На месте работают следователи и дознаватели МЧС. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.