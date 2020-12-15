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Минчанка выманила деньги у знакомой под предлогом решить вопрос в ГАИ

15.12.2020 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Сдать экзамен и получить водительские права пообещала минчанка жительнице Смолевичей. В сомнительную сделку вмешались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

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23-летняя и 32-летняя женщины познакомились летом. Выяснилось, что младшая учится в автошколе, но панически боится "завалить" экзамен в ГАИ. Минчанка убедила, что способна решить вопрос в ГАИ. Правда, инспектору необходимо преподнести вознаграждение. Вначале для этого понадобилось несколько сотен рублей. Но итоговая сумма превысила 3000. Переписка и уговоры в мессенждерах велись не одну неделю.

Все полученные деньги женщина так никому и не передала и потратила исключительно на себя. Следователи возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки, а также проверят фигурантку на причастность к мошенничеству.

В ее криминальной биографии этот случай не первый: ранее ее уже привлекали за кражи, грабеж и мошенничество. 

 
Теги: Минск
 
 
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Раньше у женщины уже были проблемы с законом: ее привлекали за кражи, грабеж и мошенничество. 
 
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