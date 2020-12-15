Минчанка выманила деньги у знакомой под предлогом решить вопрос в ГАИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Сдать экзамен и получить водительские права пообещала минчанка жительнице Смолевичей. В сомнительную сделку вмешались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

23-летняя и 32-летняя женщины познакомились летом. Выяснилось, что младшая учится в автошколе, но панически боится "завалить" экзамен в ГАИ. Минчанка убедила, что способна решить вопрос в ГАИ. Правда, инспектору необходимо преподнести вознаграждение. Вначале для этого понадобилось несколько сотен рублей. Но итоговая сумма превысила 3000. Переписка и уговоры в мессенждерах велись не одну неделю.

Все полученные деньги женщина так никому и не передала и потратила исключительно на себя. Следователи возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки, а также проверят фигурантку на причастность к мошенничеству.

В ее криминальной биографии этот случай не первый: ранее ее уже привлекали за кражи, грабеж и мошенничество.