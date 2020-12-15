Пострадавший при пожаре в Слониме мужчина скончался

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Мужчина, получивший ожоги при пожаре в собственном доме в Слониме, скончался спустя две недели в больнице, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Гродненской области.

Инцидент произошел 1 декабря. 60-летний житель Слонима топил печь и оставил незакрытой дверцу топки. Горящие угли выпали на брошенные дрова и воспламенились.

Мужчина попытался потушить пожар собственными силами, но огонь перекинулся на одежду. Находясь в шоковом состоянии, хозяин дома успел выбежать на крыльцо и позвал на помощь. Во дворе оказался брат пострадавшего, который погасил возгорание и вызвал спасателей.

Прибывшие врачи скорой диагностировали у пострадавшего термические ожоги 2-3 степени 40% тела. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали, а 14 декабря он скончался.

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