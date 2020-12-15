|
Пострадавший при пожаре в Слониме мужчина скончался
15.12.2020 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Мужчина, получивший ожоги при пожаре в собственном доме в Слониме, скончался спустя две недели в больнице, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Гродненской области.
Пресс-служба МЧС РФ
Инцидент произошел 1 декабря. 60-летний житель Слонима топил печь и оставил незакрытой дверцу топки. Горящие угли выпали на брошенные дрова и воспламенились.
Мужчина попытался потушить пожар собственными силами, но огонь перекинулся на одежду. Находясь в шоковом состоянии, хозяин дома успел выбежать на крыльцо и позвал на помощь. Во дворе оказался брат пострадавшего, который погасил возгорание и вызвал спасателей.
Прибывшие врачи скорой диагностировали у пострадавшего термические ожоги 2-3 степени 40% тела. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали, а 14 декабря он скончался.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание произошло 1 декабря, две недели врачи районной больницы боролись за жизнь 60-летнего местного жителя.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)