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Пострадавший при пожаре в Слониме мужчина скончался

15.12.2020 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Мужчина, получивший ожоги при пожаре в собственном доме в Слониме, скончался спустя две недели в больнице, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Гродненской области.

Пресс-служба МЧС РФ
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Инцидент произошел 1 декабря. 60-летний житель Слонима топил печь и оставил незакрытой дверцу топки. Горящие угли выпали на брошенные дрова и воспламенились.

Мужчина попытался потушить пожар собственными силами, но огонь перекинулся на одежду. Находясь в шоковом состоянии, хозяин дома успел выбежать на крыльцо и позвал на помощь. Во дворе оказался брат пострадавшего, который погасил возгорание и вызвал спасателей.

Прибывшие врачи скорой диагностировали у пострадавшего термические ожоги 2-3 степени 40% тела. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали, а 14 декабря он скончался.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возгорание произошло 1 декабря, две недели врачи районной больницы боролись за жизнь 60-летнего местного жителя.
 
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