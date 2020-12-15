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Убил и расчленил аспирантку: историку Соколову прокурор попросил 15 лет

15.12.2020 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве своей молодой возлюбленной, 15 лет лишения свободы. Прения сторон прошли в суде Санкт-Петербурга.

© Sputnik / Александр Гальперин
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Более года назад всех потрясло жуткое преступление, совершенное в Санкт-Петербурге. Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. Экс-преподавателя СПбГУ судят по двум статьям: "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия" Уголовного кодекса РФ.

Прокурор в ходе прений заявил, что вина Соколова доказана и попросил суд отправить его в исправительную колонию на 15 лет. Адвокат попросил срок почти в два раза меньше - не более 8 лет лишения свободы.

В последнем слове в суде обвиняемый заявил, что готов и хочет понести наказание, но объяснил, что на совершение преступления его толкнула ревность. По словам Соколова, его молодая любовница изменяла ему.

25 декабря суд огласит приговор.

По версии следствия, историк у себя дома в Петербурге сначала душил, а затем застрелил Ещенко, после чего попытался избавиться от тела, расчленив его. Доцент намеревался выбросить останки в реку, но соскользнул в воду. Специалисты не нашли у Соколова аффективного расстройства и признали его вменяемым, сам он в убийстве сознался.

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Теги: Минск
 
 
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В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что на жестокое преступление его толкнула ревность к молодой любовнице.
 
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