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Убил и расчленил аспирантку: историку Соколову прокурор попросил 15 лет
15.12.2020 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве своей молодой возлюбленной, 15 лет лишения свободы. Прения сторон прошли в суде Санкт-Петербурга.
© Sputnik / Александр Гальперин
Более года назад всех потрясло жуткое преступление, совершенное в Санкт-Петербурге. Соколова
Прокурор в ходе прений заявил, что вина Соколова доказана и попросил суд отправить его в исправительную колонию на 15 лет. Адвокат попросил срок почти в два раза меньше - не более 8 лет лишения свободы.
В последнем слове в суде обвиняемый заявил, что готов и хочет понести наказание, но объяснил, что на совершение преступления его толкнула ревность. По словам Соколова, его молодая любовница изменяла ему.
25 декабря суд огласит приговор.
По версии следствия, историк у себя дома в Петербурге сначала душил, а затем застрелил Ещенко, после чего попытался избавиться от тела, расчленив его. Доцент намеревался выбросить останки в реку, но соскользнул в воду. Специалисты не нашли у Соколова аффективного расстройства и
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В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что на жестокое преступление его толкнула ревность к молодой любовнице.
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