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Сожгли государственный флаг: молодую пару из Минска будут судить

15.12.2020 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о надругательстве над государственным флагом в Минске, идет поиск еще одного подозреваемого, сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минску.

© Photo : ГУВД Мингорисполкома
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Как следует из обвинения, все произошло рано утром 7 ноября в Минске. Сотрудники милиции установили и задержали 18-летних парня и девушку, в отношении них было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.

"Расследование уголовного дела в отношении обвиняемых завершено, оно передано прокурору для направления в суд", - сообщили Sputnik во вторник в СК по Минску.

По словам следователей, молодой паре предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) и ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Девушку отпустили из СИЗО под залог, парня - под личное поручительство.

Как следует из материалов дела, 7 ноября, когда в стране был праздничный выходной день, компания молодых людей сняла государственный флаг с флагштока, расположенного на одном из зданий на улице Красной в Минске. После этого они переместились на улицу Куйбышева, бросили его на землю, топтались по нему, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Также было установлено, что в момент совершения преступления молодые люди находись в состоянии алкогольного опьянения.

"С их слов, именно это стало причиной такого поступка. Происходящее очевидцы снимали на камеру мобильного телефона", - рассказали в УСК.

Там отметили, что следствием разыскивается еще один подозреваемый и попросили граждан, которые располагают информацией о личности и местонахождении мужчины, изображенного на фото и видео, обратиться по телефонам: 102 и 288-02-02.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи ведут поиск третьего участника преступления и опубликовали видео для того, чтобы очевидцы помогли следствию.
 
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