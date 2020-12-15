В Полоцке мужчина напал на снеговика, которого поставили на площади к Новому году

Источник материала: Tut.by

В центре Полоцка мужчина набросился на фигуру снеговика, которую установили к Новому году. Проводится проверка по факту хулиганства, сообщает gorod214.by.



Фото: Полоцкий РОВД

Рано утром 15 декабря в полоцкую милицию сообщили о том, что на площади Свободы мужчина «борется с фигурой снеговика».

Милиционеры увидели, что мужчина забрался на шею снеговика и прыгал по нему. Объяснить причины своего поступка 30-летний житель Бреста, который приехал на заработки на «Нафтан», не мог. Мужчина был пьян, рассказала gorod214.by официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Жителя Бреста доставили в изолятор РОВД. Проводится проверка по факту хулиганства.