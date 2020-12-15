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В Полоцке мужчина напал на снеговика, которого поставили на площади к Новому году

15.12.2020 15:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Полоцка мужчина набросился на фигуру снеговика, которую установили к Новому году. Проводится проверка по факту хулиганства, сообщает gorod214.by.


Фото: Полоцкий РОВД

Рано утром 15 декабря в полоцкую милицию сообщили о том, что на площади Свободы мужчина «борется с фигурой снеговика».

Милиционеры увидели, что мужчина забрался на шею снеговика и прыгал по нему. Объяснить причины своего поступка 30-летний житель Бреста, который приехал на заработки на «Нафтан», не мог. Мужчина был пьян, рассказала gorod214.by официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Жителя Бреста доставили в изолятор РОВД. Проводится проверка по факту хулиганства.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина забрался на шею снеговика и прыгал по нему. Объяснить причины своего поступка 30-летний житель Бреста, который приехал на заработки на «Нафтан», не мог.
 
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