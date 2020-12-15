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Водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя автобусами в Гродно

15.12.2020 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Гродно из-за нарушения водителем легковушки правил движения, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

© Photo : ГАИ УВД Мингорисполкома
Легковушка столкнулась с автобусом в Минске, водитель сбежал

Авария произошла утром во вторник 15 декабря на пересечении улиц Ожешко и Дзержинского областного центра.

"Установлено, что 49-летний водитель Volkswagen при выполнении поворота не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался со стороны улицы Социалистической", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что легковушка врезалась в МАЗ, который от удара оказался на встречной полосе, где столкнулся с другим автобусом.

В ДТП один из водителей автобусов получил незначительные травмы, и госпитализация ему не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля нарушил ПДД при движении в центре города.
 
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