Водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя автобусами в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Гродно из-за нарушения водителем легковушки правил движения, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром во вторник 15 декабря на пересечении улиц Ожешко и Дзержинского областного центра.

"Установлено, что 49-летний водитель Volkswagen при выполнении поворота не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался со стороны улицы Социалистической", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что легковушка врезалась в МАЗ, который от удара оказался на встречной полосе, где столкнулся с другим автобусом.

В ДТП один из водителей автобусов получил незначительные травмы, и госпитализация ему не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.