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Японца, убившего 9 человек, приговорили к смертной казни

15.12.2020 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Японец убивал и расчленял людей, за два месяца количество жертв достигло девяти человек, суд приговорил его к наивысшей мере наказания, сообщает агентство Kyodo.

© Sputnik / Александр Гальперин
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Такахиро Сираиси совершил серию убийств в 2017 году. После того, как киллер расправлялся с очередной жертвой, он расчленял ее: этому свидетельствуют останки тел, найденные в доме японца. Восемь из девяти погибших были женского пола.

Преступник признал свою вину и сказал, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Правоохранители проводили экспертизы ДНК, чтобы выяснить имена погибших.

Преступника вычислили случайно: брат одной из пропавших девушек имел доступ к ее аккаунту в Twitter и увидел переписку с Такахиро. В диалоге преступник и жертва обсуждали возможное самоубийство девушки: она искала того, кто может сделать это вместе с ней.

Судья вынес 30-летнему Сираиси приговор: смертная казнь. В Японии эта мера наказания осуществляется через повешение. При этом заключенные не знают, где будут казнены, до утра дня, в который исполняется приговор.

В "Большой семерке" осталось лишь две страны, где заключенных отправляют на смертную казнь: Япония и США.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Токио вынесли приговор "Киллеру из Twitter": в момент совершения преступлений он был вменяем, а значит, понесет наказание в полной мере.
 
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