Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении бывшего министра внутренних дел Беларуси – генерал-майора милиции Юрия Караева.

Минчанина, который работает на Минском автомобильном заводе, судили по статье 369 Уголовного кодекса – оскорбление представителя власти.

"Приговором суда мужчина признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок три года", – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как следует из обвинения, минчанин 2 июля 2020 года около 12:00, находясь дома, опубликовал к видеоролику текстовый комментарий. Суд пришел к выводу, что обвиняемый это совершил с целью унижения чести и достоинства министра в связи выполнением им служебных обязанностей и хотел представить главу МВД в унизительном положении в глазах широкой общественности.

В настоящее время Караев уже не руководит МВД, президент назначил его своим помощником по Гродненской области и повысил в звании до генерал-лейтенанта.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции . Они продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Беларуси, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов. В первые дни протеста силовики жестко пресекли уличные акции, было задержано более 7 тысяч человек. До сих пор каждое воскресенье задерживают сотни участников шествий. В стране возбуждены сотни уголовных дел, в том числе за оскорбления и угрозы представителям МВД, судьям, депутатам. Недавно в Минске к 1,5 годам "химии" приговорили студента МГЛУ , который оскорбил командира ОМОНа ГУВД Минска Дмитрия Балабу.