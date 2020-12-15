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Оскорбил экс-главу МВД Караева: рабочий МАЗ получил три года "химии"
15.12.2020 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении бывшего министра внутренних дел Беларуси – генерал-майора милиции Юрия Караева.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанина, который работает на Минском автомобильном заводе, судили по статье 369 Уголовного кодекса – оскорбление представителя власти.
"Приговором суда мужчина признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок три года", – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Как следует из обвинения, минчанин 2 июля 2020 года около 12:00, находясь дома, опубликовал к видеоролику текстовый комментарий. Суд пришел к выводу, что обвиняемый это совершил с целью унижения чести и достоинства министра в связи выполнением им служебных обязанностей и хотел представить главу МВД в унизительном положении в глазах широкой общественности.
В настоящее время Караев уже не руководит МВД, президент
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране
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Свою вину минчанин признал частично, в суде он пояснил, что для рабочего класса, выражения, которые он употребил в отношении Караева, привычная лексика.
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