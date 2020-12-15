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"Рельсовая война" продолжается:  мужчина задержан в Пуховичском районе

15.12.2020 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Мужчина в ночь с 14 на 15 декабря вблизи поселка Марьино  замкнул металлической проволокой рельсы, тем самым вывел из строя сигнализацию, сообщила пресс-служба Следственного комитета во вторник.

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Из-за замыкания сигнализации произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, была нарушена работа железной дороги.

Обнаружить подозреваемого следователям вместе с сотрудниками милиции удалось через несколько часов. Им оказался 34-летний житель этого же поселка – к его дому от рельсов привели следы на снегу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Суровое наказание

Этот случай блокирования путей не первый за последнее время. В Беларуси фиксируются множество повреждений проволокой рельсов железнодорожных путей. Президент страны Александр Лукашенко в середине октября на совещании по вопросам подготовки шестого Всебелорусского народного собрания назвал такие действия "признаками терроризма".

В Генеральной прокуратуре Беларуси ранее отмечали, что такие действия создают опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники преследуют цель дестабилизировать общественный порядок в государстве, поэтому за рельсовую войну может грозить до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за замыкания сигнализации произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, была нарушена работа железной дороги.
 
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