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500 человек эвакуировали из Большого театра в Москве из-за угрозы взрыва
15.12.2020 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек - Sputnik. Спасатели вывели из Большого театра около полутысячи человек из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, рассказал
© Sputnik / Виктор Толочко
"Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек. Помещения проверяют", – сообщил собеседник агентства.
Отразится ли происшествие на работе театра, пока неизвестно. Сегодня там запланирован показ балета "Баядерка", который начнется в 19:05.
Волна ложных сообщений о взрывных устройствах началась в России в конце прошлого года: "минировали" суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения в разных городах.
Подобные инциденты случались и в Беларуси. Так, 26 октября поступил звонок о "минировании" здания гродненского горисполкома, а 13 октября спасатели искали взрывчатку в здании слуцкого РОВД.
Одними из наиболее громких были "минирования" летом в Витебске: там
В Минске же одно из последних
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Сообщение о "минировании" оказалось ложным, отразится ли оно на работе театра, пока не известно.
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