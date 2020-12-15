500 человек эвакуировали из Большого театра в Москве из-за угрозы взрыва

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек - Sputnik. Спасатели вывели из Большого театра около полутысячи человек из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек. Помещения проверяют", – сообщил собеседник агентства.

Отразится ли происшествие на работе театра, пока неизвестно. Сегодня там запланирован показ балета "Баядерка", который начнется в 19:05.

Волна ложных сообщений о взрывных устройствах началась в России в конце прошлого года: "минировали" суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения в разных городах.

Подобные инциденты случались и в Беларуси. Так, 26 октября поступил звонок о "минировании" здания гродненского горисполкома, а 13 октября спасатели искали взрывчатку в здании слуцкого РОВД.

Одними из наиболее громких были "минирования" летом в Витебске: там искали взрывные устройства на 12 объектах . Среди указанных зданий были торговые центры и учреждения образования. Ни по одному адресу опасные предметы обнаружены не были.

В Минске же одно из последних массовых "минирований" произошло 9 мая, когда эвакуировали посетителей из двух торговых центров и пассажиров железнодорожного вокзала. Сообщение также оказалось ложным, опасных предметов правоохранители при этом не нашли.

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