Все хорошо, но не похож: в аэропорту задержан африканец с чужим паспортом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Один из пассажиров предъявил французский паспорт в пункте пропуска Национальный аэропорт "Минск", после идентификации личности у пограничников возникли вопросы по поводу принадлежности документа.

Инцидент случился 14 декабря во время оформления рейса из Стамбула. Как стало известно, после специальной проверки, мужчина предоставил чужой паспорт.

В ролике, опубликованном Госпогранкомитетом, слышно, как девушка-пограничник говорит: "все хорошо, но не похож".

В Минск иностранец прилетел учиться в БГУИР, при себе у него было приглашение вуза и личные вещи. Однако в документе университета были указаны данные жителя Конго, а не гражданина Франции.

Как оказалось, у мужчины при себе была копия настоящего паспорта.

Иностранец привлечен к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация.

Читайте также:

Уголовное дело вместо изоляции: брестчанина накажут за подделку документа

за подделку документа Пограничники задержали полицейского-контрабандиста на границе с Украиной

на границе с Украиной Литовцы задержали 19 нелегалов , пробравшихся из Беларуси