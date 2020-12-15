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Все хорошо, но не похож: в аэропорту задержан африканец с чужим паспортом
15.12.2020 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Один из пассажиров предъявил французский паспорт в пункте пропуска Национальный аэропорт "Минск", после идентификации личности у пограничников возникли вопросы по поводу принадлежности документа.
Инцидент случился 14 декабря во время оформления рейса из Стамбула. Как стало известно, после специальной проверки, мужчина предоставил чужой паспорт.
© Sputnik / Александр Полегенько
В ролике, опубликованном Госпогранкомитетом, слышно, как девушка-пограничник говорит: "все хорошо, но не похож".
В Минск иностранец прилетел учиться в БГУИР, при себе у него было приглашение вуза и личные вещи. Однако в документе университета были указаны данные жителя Конго, а не гражданина Франции.
Как оказалось, у мужчины при себе была копия настоящего паспорта.
Иностранец привлечен к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация.
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Иностранец приехал на учебу в БГУИР, при себе у него было приглашение вуза, а также копия настоящего удостоверения.
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