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Все хорошо, но не похож: в аэропорту задержан африканец с чужим паспортом

15.12.2020 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Один из пассажиров предъявил французский паспорт в пункте пропуска Национальный аэропорт "Минск", после идентификации личности у пограничников возникли вопросы по поводу принадлежности документа.

Инцидент случился 14 декабря во время оформления рейса из Стамбула. Как стало известно, после специальной проверки, мужчина предоставил чужой паспорт.

© Sputnik / Александр Полегенько
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В ролике, опубликованном Госпогранкомитетом, слышно, как девушка-пограничник говорит: "все хорошо, но не похож".

В Минск иностранец прилетел учиться в БГУИР, при себе у него было приглашение вуза и личные вещи. Однако в документе университета были указаны данные жителя Конго, а не гражданина Франции.

Как оказалось, у мужчины при себе была копия настоящего паспорта.

Иностранец привлечен к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация.

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Теги: Минск
 
 
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Иностранец приехал на учебу в БГУИР, при себе у него было приглашение вуза, а также копия настоящего удостоверения.
 
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