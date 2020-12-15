Жителя деревни Пасека в Стародорожском районе ищут уже почти две недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек - Sputnik. Житель деревни Пасека (Стародорожский район) пропал 3 декабря, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".

Вячеслав Дмитриеву 45 лет, он ушел из дома 3 декабря, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

© Photo : ПСО "Ангел" Вячеслав Дмитриева ищут уже почти две недели

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы, рост 10-190 см.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам +375 29 667−88−82, +375 29 603−88−82 (Солигорск и Слуцк), +375 33 666−60−33, +375 33 666−68−56 (Минск) или 102.