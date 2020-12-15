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Жителя деревни Пасека в Стародорожском районе ищут уже почти две недели
15.12.2020 19:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек - Sputnik. Житель деревни Пасека (Стародорожский район) пропал 3 декабря, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".
Вячеслав Дмитриеву 45 лет, он ушел из дома 3 декабря, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.
© Photo : ПСО "Ангел"
Вячеслав Дмитриева ищут уже почти две недели
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы, рост 10-190 см.
Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам +375 29 667−88−82, +375 29 603−88−82 (Солигорск и Слуцк), +375 33 666−60−33, +375 33 666−68−56 (Минск) или 102.
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Вячеслав Дмитриеву 45 лет, он ушел из дома 3 декабря, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.
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