Под Волковыском корова провалилась под лед. На помощь пришлось звать спасателей

Источник материала: Tut.by

Волковысские спасатели на днях провели не совсем обычную спасательную операцию. 14 декабря им сообщили, что под лед провалилась корова. На операцию по вытаскиванию животного из полыньи ушло 20 минут, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Корова провалилась под лед около агрогородка Верейки Волковысского района. Местные жители не смогли вытащить животное самостоятельно и позвонили в МЧС.

Хозяйка коровы рассказала спасателям, что стадо, находясь на выгоне, спустилось к реке попить. Одна корова вышла на лед и провалилась. Местные жители в течение получаса пытались вытащить животное, но безуспешно.









Чтобы добраться до коровы, спасателям пришлось срезать металлическое ограждение на мосту возле водоема. Они обвязали застрявшую в холодной воде буренку спасательными веревками и при помощи лебедки на автоцистерне вытащили на берег.





Спасательная операция заняла двадцать минут. Животное не пострадало, а через некоторое время в сопровождении хозяйки ушло домой.

Кстати, недавно сотрудники МЧС из Островца провели похожую операцию: вытащили корову из болота. Но в том случае история получила продолжение: в какой-то момент машина МЧС застряла в грязи — и на помощь пришлось вызывать еще спасателей. В итоге все закончилось хорошо.