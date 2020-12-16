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Ограбления дачных домиков: двух друзей детства обвиняют в воровстве

16.12.2020 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Следователи Витебской области завершили расследование уголовного дела об ограблениях дачных домов.

В ходе расследования установлено 27 эпизодов нарушения закона. По подсчетам следователей, ущерб составил более 8,4 тысяч рублей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"По данным следствия, c декабря 2019 года по май 2020 года двое 35-летних мужчин проникали в дачные дома на территории Витебской и Минской областей, откуда похищали имущество", - рассказали в Следственном комитете.

Но одна из попыток окончилась неудачно. Хозяин дома застиг двух мужчин у себя во дворе. Они вернули имущество и скрылись с места происшествия, а потерпевший позвонил в милицию. В этот же день обвиняемые были задержаны.

По месту жительства одного из воров обнаружили множество вещей, по фактам хищения которых прежде были возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, подозреваемые мужчины знакомы с детства, оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один мужчина за кражи, грабежи и разбой, а второй за кражи, разбой, причинение тяжкого телесного повреждения, несоблюдение требований превентивного надзора.

Потерпевшим вернули пропавшие вещи. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчины полгода занимались ограблением дачных домиков, пока их не застиг на месте преступления один из хозяев. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 8 тысяч...
 
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