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Легковушка сбила на переходе в Гомеле двух пешеходов
16.12.2020 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Два человека получили травмы и были госпитализированы в результате наезда легкового автомобиля в Гомеле, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла около 08:00 во вторник, 15 декабря, на улице Центральной областного центра.
"Водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов – 42 и 23 лет", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что граждане переходили проезжую часть на зеленый по переходу, обозначенному знаками и разметкой.
Обоих пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Обоих пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.
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