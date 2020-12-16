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Легковушка сбила на переходе в Гомеле двух пешеходов

16.12.2020 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Два человека получили травмы и были госпитализированы в результате наезда легкового автомобиля в Гомеле, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла около 08:00 во вторник, 15 декабря, на улице Центральной областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов – 42 и 23 лет", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что граждане переходили проезжую часть на зеленый по переходу, обозначенному знаками и разметкой.

Обоих пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Обоих пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.
 
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