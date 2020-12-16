В Гомеле фитнес-тренера «взяли» с психотропами

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали 27-летнего фитнес-тренера одного из спортклубов: у него с собой были психотропы, сообщает УВД.





Мужчину сотрудники наркоконтроля задержали 12 декабря на улице Сожской.

При обыске у него нашли пакетик с веществом белого цвета. Такой же пакетик обнаружили и в его машине.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Экспертиза установила, что это особо опасный психотроп мефедрон.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.