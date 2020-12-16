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В Гомеле фитнес-тренера «взяли» с психотропами

16.12.2020 16:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали 27-летнего фитнес-тренера одного из спортклубов: у него с собой были психотропы, сообщает УВД.


Мужчину сотрудники наркоконтроля задержали 12 декабря на улице Сожской.

При обыске у него нашли пакетик с веществом белого цвета. Такой же пакетик обнаружили и в его машине.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Экспертиза установила, что это особо опасный психотроп мефедрон.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчину сотрудники наркоконтроля задержали на улице Сожской.
 
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