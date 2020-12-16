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В Гомеле фитнес-тренера «взяли» с психотропами
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали 27-летнего фитнес-тренера одного из спортклубов: у него с собой были психотропы,
Мужчину сотрудники наркоконтроля задержали 12 декабря на улице Сожской.
При обыске у него нашли пакетик с веществом белого цвета. Такой же пакетик обнаружили и в его машине.
Экспертиза установила, что это особо опасный психотроп мефедрон.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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Мужчину сотрудники наркоконтроля задержали на улице Сожской.
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