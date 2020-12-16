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Публично оскорбил президента Беларуси: суд огласил обвинительный приговор

16.12.2020 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Житель Гомельской области получил год лишения свободы за то, что публично оскорбил главу государства, сообщили в Верховном суде Беларуси.

© Sputnik / Александр Шурмелев
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Суд Хойникского района рассматривал уголовное дело местного жителя в закрытом судебном заседании, ему вынесен обвинительный приговор.

"Обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении президента Беларуси, и на основании ч. 1 ст. 368 ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – сообщили Sputnik в среду в Верховном суде.

Мера пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу изменена с личного поручительства на заключение под стражу, отметили в суде.

После оглашения приговора на мужчину надели наручники и доставили в ИВС. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Это не единственное уголовное дело по такой статье, которое было возбуждено в Беларуси после 9 августа. В настоящее время в Новогрудке судят двух местных жителей, один из них обвиняется в публичном оскорблении главы государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело суд рассматривал за закрытыми дверями, после оглашения обвинительного приговора фигуранту надели наручники.
 
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