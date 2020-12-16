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Очередной сбой в Telegram - жалуются не только белорусы
16.12.2020 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек - Sputnik. Пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбоях в его работе, проблема фиксируется во многих странах.
Сбой в работе Telegram 16 декабря
Сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировал проблему с работой мессенджера в ряде стран. Судя по карте, сбой затронул пользователей в большей части Европы, в частности в Германии, Италии, Польше, Украине, пострадали и крупные российские города – Москва и Санкт-Петербург.
Представители мессенджера пока что не делали официальных комментариев в связи с неполадками.
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Сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировал масштабный сбой в ряде стран.
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