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Очередной сбой в Telegram - жалуются не только белорусы

16.12.2020 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек - Sputnik. Пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбоях в его работе, проблема фиксируется во многих странах.

Сбой в работе Telegram 16 декабря

Сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировал проблему с работой мессенджера в ряде стран. Судя по карте, сбой затронул пользователей в большей части Европы, в частности в Германии, Италии, Польше, Украине, пострадали и крупные российские города – Москва и Санкт-Петербург.

Представители мессенджера пока что не делали официальных комментариев в связи с неполадками. 

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Теги: Минск
 
 
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Сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировал масштабный сбой в ряде стран.
 
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