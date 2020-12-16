ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд огласил приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo

17.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. После трех месяцев слушания вынесен приговор по делам о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передает Sputnik France.

7 января 2015 года в редакцию ворвались вооруженные исламские боевики, в результате нападения были убиты 12 человек, среди которых два полицейских. Главных террористов, напавших на редакцию, – братьев Куаши и Амеди Кулибали – ликвидировали спустя два дня в ходе спецоперации.

© REUTERS / GONZALO FUENTES
Задержан еще один подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

Двум обвиняемым по делу о теракте в Charlie Hebdo дали по 30 лет тюрьмы. Террориста Али Риза Пола признали соучастником терактов, совершенных братьями Куаши и Амеди Кулибали. А вдову Кулибали Хаят Бумеддьен признали виновной в участии и финансировании терроризма. Сама террористка сбежала в Сирию еще до терактов, поэтому наказание вынесено заочно.

Также к пожизненному заключению приговорен наставник Кулибали - Мохамед Белусин, который тоже сбежал в Сирию еще до террористических акций, где, предположительно, и погиб.

7-9 января 2015 года в Париже произошла серия терактов. 7 января было совершено нападение на редакцию Charlie Hebdo. 8 января в пригороде Парижа Монруж боевик Амеди Кулибали расстрелял сотрудницу полиции и работника дорожной службы, женщина погибла. А 9 января тот же нападавший из Монружа захватил заложников в кошерном супермаркете в районе Венсенских ворот Парижа. Его ликвидировали при штурме магазина. Жертвами террористической атака Кулибали стали четыре человека.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух обвиняемых приговорили к 30 годам тюрьмы, одной из террористок, сбежавшей в Сирию, приговор вынесен заочно.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавший в Минске 7-летний ребенок нашелся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика