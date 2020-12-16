Суд огласил приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. После трех месяцев слушания вынесен приговор по делам о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передает Sputnik France .

7 января 2015 года в редакцию ворвались вооруженные исламские боевики, в результате нападения были убиты 12 человек, среди которых два полицейских. Главных террористов, напавших на редакцию, – братьев Куаши и Амеди Кулибали – ликвидировали спустя два дня в ходе спецоперации.

Двум обвиняемым по делу о теракте в Charlie Hebdo дали по 30 лет тюрьмы. Террориста Али Риза Пола признали соучастником терактов, совершенных братьями Куаши и Амеди Кулибали. А вдову Кулибали Хаят Бумеддьен признали виновной в участии и финансировании терроризма. Сама террористка сбежала в Сирию еще до терактов, поэтому наказание вынесено заочно.

Также к пожизненному заключению приговорен наставник Кулибали - Мохамед Белусин, который тоже сбежал в Сирию еще до террористических акций, где, предположительно, и погиб.

7-9 января 2015 года в Париже произошла серия терактов. 7 января было совершено нападение на редакцию Charlie Hebdo. 8 января в пригороде Парижа Монруж боевик Амеди Кулибали расстрелял сотрудницу полиции и работника дорожной службы, женщина погибла. А 9 января тот же нападавший из Монружа захватил заложников в кошерном супермаркете в районе Венсенских ворот Парижа. Его ликвидировали при штурме магазина. Жертвами террористической атака Кулибали стали четыре человека.

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