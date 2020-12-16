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Пропавший в Минске 7-летний ребенок нашелся

17.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Семилетний Данила Лебедев, пропавший в Минске днем, нашелся, сообщили в МВД Беларуси.

Сегодня днем Данила самостоятельно ушел из детского сада, расположенного по улице Некрасова. До вечера среды о местонахождении мальчика ничего неизвестно. 

"Мальчик самостоятельно вернулся домой. С ним все в порядке", - рассказали в милиции. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчик самостоятельно ушел из детского сада сегодня днем, спустя несколько часов он сам вернулся домой.
 
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