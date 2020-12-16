Пропавший в Минске 7-летний ребенок нашелся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Семилетний Данила Лебедев, пропавший в Минске днем, нашелся, сообщили в МВД Беларуси.

Сегодня днем Данила самостоятельно ушел из детского сада, расположенного по улице Некрасова. До вечера среды о местонахождении мальчика ничего неизвестно.

"Мальчик самостоятельно вернулся домой. С ним все в порядке", - рассказали в милиции.