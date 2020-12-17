Юристу штаба оппозиции Салею продлили на два месяца домашний арест

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси продлила на два месяца домашний арест юристу штаба оппозиции Илье Салею - юриста штаба экс-претендента на выдвижение кандидатом в президенты республики Виктора Бабарико, сообщил Sputnik его отец, белорусский адвокат Василий Салей.

Адвокат штаба Виктора Бабарико Илья Салей был задержан 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции - Марией Колесниковой и Максимом Знаком - Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, дело возбудила генеральная прокуратура.

"Да, им всем продлен срок. Маше и Максиму (Мария Колесникова и Максим Знак - Sputnik) продлили чуть раньше, а Илье вот сейчас. Домашний арест ему продлен на два месяца", - сказал Василий Салей.

Он сообщил, что "находясь под домашним арестом, его сын много считает, смотрит фильмы. Он, в соответствии с мерой пресечения, ограничен в общении".

По его словам, Генпрокуратурой Илье Салею продлен срок содержания под домашним арестом до 16 февраля 2021 года.

Встреча в СИЗО

10 октября президент республики Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в числе которых был и Салей. Через некоторое время мера пресечения юристу была изменена на домашний арест.

19 августа Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. В рамках этого уголовного дела арестованы члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак. По нему в качестве обвиняемой также проходит экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.