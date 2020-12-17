ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юристу штаба оппозиции Салею продлили на два месяца домашний арест

17.12.2020 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси продлила на два месяца домашний арест юристу штаба оппозиции Илье Салею - юриста штаба экс-претендента на выдвижение кандидатом в президенты республики Виктора Бабарико, сообщил Sputnik его отец, белорусский адвокат Василий Салей.

Адвокат штаба Виктора Бабарико Илья Салей был задержан 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции - Марией Колесниковой и Максимом Знаком - Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, дело возбудила генеральная прокуратура.

© Sputnik / Виктор Толочко
Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста адвоката Знака

"Да, им всем продлен срок. Маше и Максиму (Мария Колесникова и Максим Знак - Sputnik) продлили чуть раньше, а Илье вот сейчас. Домашний арест ему продлен на два месяца", - сказал Василий Салей.

Он сообщил, что "находясь под домашним арестом, его сын много считает, смотрит фильмы. Он, в соответствии с мерой пресечения, ограничен в общении".

По его словам, Генпрокуратурой Илье Салею продлен срок содержания под домашним арестом до 16 февраля 2021 года.

Встреча в СИЗО

10 октября президент республики Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в числе которых был и Салей. Через некоторое время мера пресечения юристу была изменена на домашний арест.

19 августа Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. В рамках этого уголовного дела арестованы члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак. По нему в качестве обвиняемой также проходит экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находясь под домашним арестом, адвокат много читает и смотрит фильмы, но ему запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беспорядки на БМЗ и остановка печей: прокуроры направили уголовное дело в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика