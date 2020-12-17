Беспорядки на БМЗ и остановка печей: прокуроры направили уголовное дело в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек - Sputnik. Прокуратура Гомельской области направила в суд Жлобинского района уголовное дело в отношении троих работников БМЗ, который обвиняются в организации и участии в беспорядках на территории предприятия, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Инцидент произошел 17 августа, были задержаны три человека, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.

"В отношении трех работников БМЗ было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Оно расследовано и направлено в суд", – сообщили Sputnik в четверг в отделе информации Гомельской областной прокуратуры.

К одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, к двум другим – личное поручительство, до суда прокурор оставил им эту меру пресечения.

Рабочие обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активное участие в таких действиях.

Следователи установили, что трое обвиняемых 17 августа 2020 года днем через турникет и шлагбаумы КПП незаконно проникли в промышленную зону предприятия, впустили туда посторонних лиц. После чего заблокировали проезжую часть дороги и остановили движение технологического транспорта, доставлявшего сырье в цеха, рассказали прокуроры.

Это привело к остановке работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом, отметили в прокуратуре.

В результате предприятию причинен ущерб, прокуратура подготовила иск о взыскании с них ущерба в интересах БМЗ.

17 августа не только на БМЗ, но и еще на другом крупнейшем предприятии Беларуси – ОАО "Беларускалий" – происходили события , связанные с протестами.