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В Лепеле в кафе подрались девушки. Одна другой откусила фалангу пальца

17.12.2020 14:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лепеле в кафе в ночь с субботы на воскресенье подрались незнакомые друг с другом раньше 27-летняя и 28-летняя женщины. Они отдыхали в двух разных компаниях в кафе. Для одной из них драка закончилась больницей, сообщает милиция.


Фото носит иллюстративный характер

Ближе к закрытию кафе, в районе 3.30 ночи, девушки и их друзья встретились в фойе. Одна из них стала насмехаться над внешностью другой. Завязалась драка, и во время нее одна девушка укусила другую за палец — и откусила ей фалангу.

Вызвали скорую и милицию. Медики увезли пострадавшую в больницу, нападавшая задержана.

Обе девушки в момент конфликта были пьяны.

 
 
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