Легковушка врезалась в дерево под Воложином: погиб пассажир авто

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб в результате столкновения машины с деревом в Воложинском районе, сообщила официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

Авария произошла около 20:40 накануне, в среду 16 декабря, на автодороге, соединяющей Воложин и Вишнево.

"Водитель, управляя автомобилем Renault Scenic, неправильно выбрал скорость на закруглении дороги, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево", – сказала Сильченко.

По ее словам, после удара машина перевернулась, а 24-летний пассажир, который находился на переднем сидении, вылетел из салона. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Водитель Renault с места аварии был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

Представитель ГАИ уточнила, что 51-летний мужчина, который находился за рулем авто, в момент произошедшего был нетрезв.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.