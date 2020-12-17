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В Слонимском районе нашли тело мужчины: похоже, его сбил поезд
Источник материала: Tut.by
Утром 17 декабря диспетчер поезда сообщил, что на железнодорожных путях — тело мужчины без признаков жизни с многочисленными телесными повреждениями. Что удалось выяснить,
По данным следствия, ночью 17 декабря 30-летнего мужчину сбил поезд.
Другие обстоятельства произошедшего выясняются.
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Другие обстоятельства произошедшего выясняются.
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