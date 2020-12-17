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В Слонимском районе нашли тело мужчины: похоже, его сбил поезд

17.12.2020 17:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 17 декабря диспетчер поезда сообщил, что на железнодорожных путях — тело мужчины без признаков жизни с многочисленными телесными повреждениями. Что удалось выяснить, рассказали в СК.


Фото: СК

По данным следствия, ночью 17 декабря 30-летнего мужчину сбил поезд.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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