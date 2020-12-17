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Девушки подрались в кафе в Лепеле - одна откусила сопернице палец
18.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Девушки устроили драку в лепельском кафе, одна откусила другой фалангу пальца, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
УВД Витебского облисполкома
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря в Лепеле. Девушки отдыхали в разных компаниях в местном кафе. Ближе к закрытию заведения они встретились в фойе, и тогда одна из девушек стала насмехаться над внешностью другой. Завязалась драка.
"Во время схватки одна из дам умудрилась укусить другую за палец. Попытка оказалась настолько успешной, что в результате девушка откусила сопернице фалангу", - сообщили в милиции.
На место происшествия приехала скорая и сотрудники милиции. "Медики увезли пострадавшую в больницу, а правоохранители задержали нападавшую", - добавили в УВД.
Позже выяснилось, что обе девушки на момент драки были в состоянии алкогольного опьянения. Лепельским РОВД ведется проверка.
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Конфликт начался после того, как одна из девушек стала шутить над внешним видом другой.
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