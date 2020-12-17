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Девушки подрались в кафе в Лепеле - одна откусила сопернице палец

18.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Девушки устроили драку в лепельском кафе, одна откусила другой фалангу пальца, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

УВД Витебского облисполкома
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Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря в Лепеле. Девушки отдыхали в разных компаниях в местном кафе. Ближе к закрытию заведения они встретились в фойе, и тогда одна из девушек стала насмехаться над внешностью другой. Завязалась драка.

"Во время схватки одна из дам умудрилась укусить другую за палец. Попытка оказалась настолько успешной, что в результате девушка откусила сопернице фалангу", - сообщили в милиции.

На место происшествия приехала скорая и сотрудники милиции. "Медики увезли пострадавшую в больницу, а правоохранители задержали нападавшую", - добавили в УВД.

Позже выяснилось, что обе девушки на момент драки были в состоянии алкогольного опьянения. Лепельским РОВД ведется проверка.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Конфликт начался после того, как одна из девушек стала шутить над внешним видом другой.
 
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