Девушки подрались в кафе в Лепеле - одна откусила сопернице палец

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Девушки устроили драку в лепельском кафе, одна откусила другой фалангу пальца, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря в Лепеле. Девушки отдыхали в разных компаниях в местном кафе. Ближе к закрытию заведения они встретились в фойе, и тогда одна из девушек стала насмехаться над внешностью другой. Завязалась драка.

"Во время схватки одна из дам умудрилась укусить другую за палец. Попытка оказалась настолько успешной, что в результате девушка откусила сопернице фалангу", - сообщили в милиции.

На место происшествия приехала скорая и сотрудники милиции. "Медики увезли пострадавшую в больницу, а правоохранители задержали нападавшую", - добавили в УВД.

Позже выяснилось, что обе девушки на момент драки были в состоянии алкогольного опьянения. Лепельским РОВД ведется проверка.